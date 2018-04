Donnerstag, 05. April 2018

Der Tag, an dem die Brücke gesprengt wurde

Die von den Deutschen gesprengte Weserbrücke.

Holzminden. Holzminden im April 1945: Die Alliierten sind auf dem Vormarsch, die Nazis schicken das letzte Aufgebot zum Volkssturm, Bomben fallen – und Wolfgang Bellmer schickt in „Elise III“ seine Mutter mit dem Fahrrad durch Holzminden. Es ist der 6. April 1945, kurz vor dem Einzug der amerikanischen Truppen in Holzminden. Es ist der Tag, an dem der Gefechtsstand des Generalkommandos IV den Befehl gibt, die Holzmindener Weserbrücke zu sprengen, um den Vormarsch der Alliierten auszubremsen. Bei den „Alten Holzmindenern“ hat Wolfgang Bellmer aus seinem dritten Band vorgelesen. Für den TAH hat Ditmar Fischer von den „Alten Holzmindenern“ die Fahrtstrecke Elises, die Bellmer so eindrücklich beschreibt, mit historischen Fotos unterlegt. Beide geben Zeugnis von einer Zeit, die so nie wiederkehren darf. Foto: Archiv/Fischer

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 06.04.18