Dienstag, 30. Oktober 2018

Der Tag, an dem die Stadt vor der Katastrophe stand

Eine Fotomontage macht deutlich, welche Gebäude noch bedroht waren. Foto: Stahlmann

Holzminden. Uferstraße Holzminden, Donnerstag, 6. September 2018, 17 Uhr. Nur wenige Minuten trennen die Stadt Holzminden von einer Katastrophe. Es sind Minuten, in denen die richtigen Entscheidungen getroffen werden, Minuten, in denen gut ausgebildete Männer und Frauen schnell vor Ort sind und das Richtige tun. In diesen entscheidenden Minuten retten die Freiwillige Feuerwehren die Stadt vor einer Brandkatastrophe. „Was da geleistet wurde, war absolut profimäßig. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich weiß nicht, ob es eine Berufsfeuerwehr besser gemacht hätte“, so Kreisbrandmeister Jens Heinemeyer.

Holzminden im Oktober 2018: Das Brandhaus in der Uferstraße ist abgerissen, vor dem Grundstück parkt der Mannschaftswagen der Holzmindener Feuerwehr. Im Nieselregen stehen der Kreisbrandmeister, der Bürgermeister der Stadt Holzminden und die Führungsspitze der Holzmindener Feuerwehr. Zeit, Bilanz zu ziehen.

Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann hat Fotos an die Fahrzeugwand geheftet, blickt dann hinauf zum Giebel des Nachbarhauses, an dem ein großes, rundes Brandmal prangt. Ein sichtbarer Beweis dafür, dass es gerade noch einmal gut gegangen ist in den eng bebauten Holzmindener Altstadt, in der sich Fachwerkgebäude an Fachwerkgebäude schmiegt und die Durchgänge manchmal so verdammt eng sind, dass Brandbekämpfung von dort aus gar nicht möglich wäre. Und auch darum geht es Manfred Stahlmann an diesem ungemütlichen Herbstabend. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 01.11.18