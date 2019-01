Mittwoch, 02. Januar 2019

Der TAH baut auf die Zukunft

Die Volontärinnen Berlind Brodthage (links) und Anika Pfeiffer. Foto: ta

Holzminden. Der TAH nimmt die Herausforderungen, denen sich die Zeitungen im Zeiten des digitalen Wandels stellen müssen, mutig an – und verstärkt seine Redaktion. Zwei Volontärinnen haben im Verlagshaus in der Zeppelinstraße in Holzminden ihre Ausbildung begonnen. Berlind Brodthage und Anika Pfeiffer werden zukünftig gemeinsam mit Birgit Schneider, Thomas Sprecht, Gudrun Reinking, Frank Müntefering und Uwe Engelhardt über Wichtiges, Begeisterndes, Spannendes, Empörendes berichten. Woher sie kommen, was sie bislang gemacht haben, was sie sich von ihrer neuen Aufgabe erwünschen... In der TAH-Ausgabe vom 03.01.2019 stellen sie sich vor.