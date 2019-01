Dienstag, 22. Januar 2019

Der TAH ist auf der Suche nach traumhaften Winterfotos

Jürgen Höneke, der Wetterexperte des TAH, hat es mit seinem Foto aus dem Solling vorgemacht. Foto: Höneke

Kreis Holzminden. Der Winter im Januar 2019: Es ist kalt, eiskalt – aber wunderschön. Temperaturen weit unter 0 Grad in der Nacht und strahlender Sonnenschein am Tag haben die Landschaft in Weserbergland und Solling in einen glitzernd weißen Traum verwandelt. Grund genug für die TAH-Redaktion, bei den Lesern einmal nachzufragen: Wer hat bei seinem Winterspaziergang die Kamera dabei gehabt? Und wem sind besonders schöne, außergewöhnliche Winterfotos gelungen? Auf Fotos ist die Redaktion sehr gespannt. Bitte einsenden an redaktion@tah.de. Die Bilddateien sollten mindestens 500 KB haben. (bs)