Mittwoch, 11. März 2020

Der TAH traf zunehmend frustrierte Bauwillige im Holzmindener Baugebiet Liethstraße

Junge Bauwillige warten darauf, dass sie an der Liethstraße ihre Häuser bauen können – wenn sie es sich noch leisten können. Foto: spe

Holzminden. „Wir können nicht verstehen und ergründen, warum es so lange gedauert hat bis zum Beginn der Erschließung“, sagt der junge Bauherr, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung veröffentlicht sehen will, mit einiger Verzweiflung in der Stimme. Die Erschließung des Neubaugebiets Liethstraße in Holzminden zieht sich hin, der Beginn der Erdarbeiten startete mit monatelanger Verzögerung. Und die Erschließungskosten sind in der Zwischenzeit nahezu explodiert. Die Bauwilligen, fast alle junge Paare oder Familien, fühlen sich mit ihren Problemen und finanziellen Nöten recht allein gelassen. Erste Verträge wurden wieder aufgekündigt, Bauprojekte aufgegeben, weil sie nicht mehr zu finanzieren waren. Sie müssen neu und von vorn geplant werden, andere werden von Monat zu Monat teurer. Wann die Bauwilligen mit dem Hausbau beginnen können, steht immer noch nicht fest, denn das hängt davon ab, wie die Erschließungsarbeiten voran gehen und ein Ende absehbar ist. Es wird Sommer werden. Der milde Winter ist es nicht, der für Verzögerungen sorgt, eher schon die ergiebigen Regenfälle der letzten Wochen, die für pampigen Boden sorgen. Den Bauherren jedenfalls geht es nicht schnell genug voran. Sie klagen bei einem Ortstermin mit dem TAH-Redakteur auf der Lieth: „Die Schuld wird sich gegenseitig zugeschoben.“ Sie bitten die Entscheider um Hilfe, nein, sie fordern Unterstützung von der Stadt. Immerhin befassen sich jetzt Ratspolitik und Verwaltung mit einer möglichen Änderung der Erschließungsbeitragssatzung. Das Ergebnis ist noch nicht absehbar, aber zumindest die Erschließungsbeiträge könnten für die Betroffenen niedriger ausfallen. Der Baudezernent hat da eine Idee. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 12. März