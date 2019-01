Freitag, 25. Januar 2019

Der TAH verlost acht Karten für die Holzminderner Ballnacht

Die „Daniel Ligges Band“ bietet exquisite Livemusik. Foto: Agentur

Holzminden. Die Bürgerschützengesellschaft Holzminden veranstaltet am Sonnabend, 16. Februar, ab 20 Uhr in der Stadthalle die Holzmindener Ballnacht. In festlichem Ambiente wollen die Schützen mit allen ball- und tanzbegeisterten Gästen (nicht nur Schützen) eine rauschende Ballnacht feiern. Für exquisite Livemusik sorgt die fünfköpfige „Daniel Ligges Band“ (Foto) . Für dieses einzigartige gesellschaftlich-kulturelle Ereignis verlost der TAH unter seinen Lesern viermal zwei Eintrittskarten inklusive Sektempfang und Sitzplatzanspruch an den Tafeln. (spe)

