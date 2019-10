Donnerstag, 24. Oktober 2019

Der TAH verlost Karten für die 1. Komische Nacht Holzminden

Vier Comedians treten an einem Abend in drei Locations auf.

Holzminden. Zur Premiere der 1. Komischen Nacht Holzminden am Dienstag, 12. November, ist der Vorverkauf gut angelaufen. Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Comedy-Formate Deutschlands und erstmals in Holzminden zu erleben. Die Besucher erwartet ein unterhaltsamer Abend – wahlweise im Marktplatz Schwager, im Roxy-Kino oder im Altendorfer Hof. Hier kann man sich von den vier Comedians Benni Stark, Marcel Mann, Özgür Cebe und Sven Bensmann abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten lassen. Das Besondere: Die Künstler „tingeln“, das Publikum verweilt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Der TAH verlost für die 1. Komische Nacht Holzminden in einer ABOplus-Aktion exklusiv unter seinen Abonnenten zweimal zwei Karten pro Veranstaltungsort. Wer je zwei Karten gewinnen will, schickt mit dem Stichwort „Komische Nacht“ eine E-Mail an redaktion@tah.de oder eine Postkarte an den Täglichen Anzeiger, Zeppelinstraße 10, 37603 Holzminden. Einsendeschluss ist der 30. Oktober. Bitte den vollständigen Namen und die Telefonnummer nicht vergessen. Viel Glück! (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 24. Oktober