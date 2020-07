Donnerstag, 23. Juli 2020

Der TAH verlost Karten für die Sommerrodelbahn in Bodenwerder

Einsendeschluss ist der 1. August. Foto: TAH/Archiv

Kreis Holzminden. Der Ferientipp des Tages richtet sich an große und kleine Kinder, die sich mal wieder frischen Fahrtwind um die Ohren wehen lassen wollen: die Redaktion empfiehlt bei Unternehmungslaune einen Besuch der Sommerrodelbahn in Bodenwerder. Dafür verlost der TAH drei Familienkarten im Wert von jeweils 26 Euro. Einsendeschluss für die Teilnahme per Postkarte oder Email ist der 1. August. Name, Anschrift und Telefonnummer dürfen postalisch an den Täglichen Anzeiger Holzminden, Zeppelinstraße 10, 37603 Holzminden oder per Mail an redaktion@tah.de gesendet werden. Auf dem Gelände der Sommerrodelbahn finden Rodler bei einer kleinen Pause oder nach dem Rodeln viele andere Möglichkeiten für Spiel und Spaß. Der Wasserspielplatz, die Seilbahn, die Fotostation oder Hüpfburgen laden zum Toben und Erproben ein. Ruhiger geht es auf dem Natur-Erlebnis-Lehrpfad zu, der um die Rodelbahn herum führt. Wenn nach so viel Bewegung Appetit aufkommt, wird süße oder herzhafte Abhilfe am Kiosk oder im Restaurant geboten. (beb)