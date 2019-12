Dienstag, 31. Dezember 2019

Der TAH wünscht viel Glück für das neue Jahrzehnt

Das zweite Jahrzehnt des Jahrtausends geht zuende. Foto: Montage/tah

Kreis Holzminden. Schon wieder ein Jahr um! Das hört man immer öfter auch von jungen Menschen. Umso wichtiger scheint es, mindestens einmal im Jahr innezuhalten und sich der verrinnenden Zeit bewusst zu werden. Werden Sie, liebe TAH-Leser, den Jahreswechsel dazu nutzen? Werden Sie an Ihr ganz persönliches 2019 zurückdenken – oder sogar an ein ganzes Jahrzehnt? Und haben Sie das nächste Jahr schon verplant? Wissen Sie womöglich bereits, wohin es im Sommerurlaub geht? Wie sieht es mit dem Blick auf eine ganze Dekade bis 2029 aus? Kommen da vielleicht einschneidende Erlebnisse auf Sie zu wie ein Ehejubiläum oder der Eintritt ins Rentenalter? Bei allem, was geschieht, wünscht Ihnen das TAH-Team ganz viel Glück und Erfolg!