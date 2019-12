Donnerstag, 26. Dezember 2019

Der „Temple of Madness“ bringt die Holzmindener Stadthalle zum Beben

Dicht drängt sich das junge Partyvolk vor der Bühne an die Absperrung. Foto: ShaRowArts Fotografie

Holzminden. „Das war nochmal ne Eskalation“ ist die Antwort, die Björn Jerusalem auf die Frage des TAH einfällt. Auf die Frage nach dem Verlauf der inzwischen vierten und damit schon fast traditionellen „White-Madness“-Party in der Stadthalle Holzminden in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag. Gemeint hat der rührige Veranstalter, der dieses Event zusammen mit Florian Gasch auf die Beine stellt, damit wohl die Tatsache, dass inzwischen die Obergrenze der Gästezahl erreicht ist. Mehr geht nicht!

Bereits im Vorverkauf wurden über 600 Karten an den Mann oder die Frau gebracht. Die restlichen Karten gingen am ersten Weihnachtsabend ruckzuck weg – und das Motto „Temple of Madness“ brachte die Stadthalle regelrecht zum Beben.

Das Besondere hier: Während sich in Buchhagen zum Weihnachtsball das junge und jung gebliebene Partyvolk festlich „aufbrezelt“, steht „White Madness“ für legeren Look – Hauptsache weiß! Entsprechend unterscheidet sich auch die Musik.

Holzminden – das war in diesem Jahr an erster Stelle das DJ-Duo „Ostblockschlampen“. Außerdem legten die DJs Sonoro, Bentfly auf der Mainstage auf, während Hippinger, Fraughn, Roberto Arena und Fabian B auf der Techno-Room-Stage die Technik heiß laufen ließen. Die Frage, ob es auch im nächsten Jahr eine White-Madness-Party geben wird, erübrigt sich angesichts dieses Erfolges wohl. (rei)