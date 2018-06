Dienstag, 12. Juni 2018

Der TSV Lenne feiert den Bezirksliga-Aufstieg

Der SVer Kevin Wilms überzeugte mit hohem Einsatz und Laufpensum.

Holzminden. Noch lange nach Schlusspfiff gestern Abend hallten die Fangesänge des Lenner Anhangs durchs weite Rund des Liebigstadions. Überglücklich feierte der TSV Lenne mit seinen Fans das 1:1-Unentschieden gegen den SV Holzminden, das dem TSV den nachträglichen Aufstieg in die Bezirksliga beschert. Und während die einen feierten, war der andere – der SV Holzminden – am Boden zerstört. Nach nur einem Jahr Bezirksliga wieder in die Kreisliga abgestiegen, wo man eigentlich nie wieder hinwollte, die Mannschaft droht zu zerfallen, die Zukunft von Trainer Michael Lotze ungewiss: Der Fußball in der Kreisstadt ist auf einem traurigen Tiefpunkt angekommen.

Lange hatte es eine solche Kulisse wie gestern Abend im altehrwürdigen Liebigstadion nicht gegeben: Rund 1.000 Zuschauer waren gekommen, um sich das allerletzte Spiel in der Saison 17/18 nicht entgehen zu lassen. Viele davon in Lenner Vereinstracht, die die Löwen von Anfang an lautsstark unterstützen und nach vorne trieben.

Beide Seiten boten ihrem Anhang keinen hochklassigen, aber einen soliden Fußball. Spielerisch hatte der SV Holzminden zunächst die Nase leicht vorn. Ein Treffer von André Bröhland wurde wegen Abseits nicht gegeben. In der Folge lebte die Begegnung vor allem von der Spannung, vom Kampf und dem absoluten Willen der beiden Teams, die sich über 90 Minuten nichts schenkten, weniger hingegen von technischen Kabinettstücken. Während es der SV meistens mit langen Bällen aus dem Mittelfeld versuchte, stand die Abwehr der Gäste solide und ließ kaum Chancen zu, und wenn doch mal ein Angreifer der Kreisstädter in Tornähe kam, scheiterte er an den eigenen Nerven. Torlos wurden also die Seiten gewechselt.

Nach dem Seitenwechsel hatte André Bröhland die große Chance, den SV in Führung zu schießen, allerdings bugsierte er das Spielgerät übers leere Tor. Zuvor konnte TSV-Keeper Michael Keunecke einen satten Schuss von Kevin Wilms nur abklatschen lassen. Fünf Minuten später kassierte Tobias Schulz nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Aus dem Freistoß heraus entwickelte sich die Szene, die Edward Urich zur Lenner Führung abschließen konnte (58.). Nun lief dem SV die Zeit davon. Um in der Bezirksliga zu bleiben, benötigte er noch zwei Treffer. Die Lotze-Elf nahm mehr und mehr das Heft in die Hand, erspielte sich auch gute Gelegenheiten, die aber fahrlässig vergeben wurden. Der TSV Lenne verteidigte hingegen abgeklärt, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, während die Zeit für ihn spielte. Und es wurde hektisch auf dem Rasen. In der 85. Minute dann der ersehnte Ausgleich: Einen Kopfball von Nabil Hussein hatten viele der Zuschauer schon über der Linie gesehen, aber Ramon Schreiner vollendete schließlich im Nachsetzen. Noch fünf Minuten plus Nachspielzeit. Der SV rannte an, der Lenner Anhang feierte sich bereits selbst. „Die Nummer eins im Kreis sind wir“, sangen die Fans lautstark, während sich der SV verzweifelt gegen den drohenden Abstieg stemmte. Vergebens. Als Schiedsrichter Lorenz Müller die Partie nach sieben Minuten Nachspielzeit beendete, kannte der Jubel auf Lenner Seite und die Bestürzung auf Holzmindener Seite keine Grenzen.

„Kompliment an den TSV, er hat gut gestanden. Wir haben unsere Chancen in der zweiten Halbzeit einfach nicht genutzt“, so ein tief enttäuschter SV-Trainer Michael Lotze nach Spielende. „Wir haben es versäumt, das 2:0 nachzulegen, daher hatten wir eine hochspannende Schlussphase“, so TSV-Trainer Martin Flenter.

SV Holzminden: Düvel – Schulz, Helms, Chaabu (88. Öczan), Tuzun (72. Tuzun), Schreiner, Wilms, Bröhland (75. Hussein), Shallash, Erbek, Lüttmann.

TSV Lenne: Keunecke, Klassen (69. Suchy), Nolte, Bettermann, Herzen, Hasslinger, Vatterott (76. Beinecke), Proske, Bloch, Klemm (80.Mönkemeyer), Urich.