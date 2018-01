Mittwoch, 17. Januar 2018

Der TSV Lenne führt den Kreis an

Der Schiedsrichter zeigt die Rote Karte: Jetzt gehen fünf Punkte aufs Vereinskonto und in die Statistik ein.

Kreis Holzminden. Gemeinsam mit der VGH-Versicherung zeichnet der Niedersächsische Fußballverband (NFV) seit 2000 jährlich den fairsten Verein in Niedersachsen aus. Jetzt ist wieder Halbzeit in der Wertung der Saison 2017/2018. Insgesamt wurden Vereine aus 40 Kreisen, von der Regionalliga als höchste niedersächsische Spielklasse, bis runter zur Kreisliga unter die Lupe genommen – fast 1.000 Mannschaften finden sich in der Statistik wieder, darunter auch die 14 Teams aus der Kreisliga Holzminden sowie der SV Holzminden als Bezirksligist. Alle Kreisteams landen in der Wertung nicht auf einstelligen Plätzen und haben mit der Titelvergabe „fairstes Team Niedersachsens“ nichts zu tun. Besser präsentiert sich der Kreis Holzminden in der Kreiswertung, wo er sich derzeit auf Rang elf wiederfindet. Jede Gelbe Karte wurde mit einem Punkt bewertet, jede Gelb-Rote Karte mit drei Punkten und jede Rote Karte mit fünf Punkten. Zudem wurde jedes Nichtantreten mit zehn Punkten bestraft.

Bestes Kreisteam ist der TSV Lenne auf Rang 89. Der Tabellenführer der Kreisliga Holzminden bringt es nach elf Spielen auf 18 Gelbe Karten (18 Gesamtpunkte) und einen Wert von 1,63. Gleich dahinter auf Rang 90 liegt der MTV Fürstenberg, der es nach elf Spielen auf elf Gelbe und eine Gelb-Rote Karte und eine Gesamtpunktzahl von 18 (Wert: 1,64) bringt. Rang drei der Kreis-Holzmindener Mannschaften belegt derzeit der TSV Holenberg, der auf Platz 114 überwintert. Zwölf Gelbe und eine Gelb-Rote Karte nach zehn Spielen ergeben eine Gesamtpunktzahl von 17 und einen Wert von 1,7.

Die weiteren Plätze: 120: VfR Deensen (11 Spiele; 19 Gelbe Karten; 19 Punkte; Wert 1,72.), 131: SG Wesertal (12 Spiele; 18 Gelbe Karten; eine Gelb-Rote Karte; 21 Punkte; Wert 1,75), 141: FC Stadtoldendorf (9 Spiele; 16 Gelbe Karten; 16 Punkte; Wert 1,77), 156: TSV Kirchbrak (12 Spiele; 22 Gelbe Karten; 22 Punkte; Wert: 1,83), 423: SG Bodenwerder/Kemnade (12 Spiele; 23 Gelbe Karten; 2 Gelb-Rote Karten; 29 Punkte; Wert: 2,41), 438: Tuspo Grünenplan (11 Spiele; 22 Gelbe Karten; 1 Rote Karte; 27 Punkte; Wert: 2,45), 498: FC Boffzen (11 Spiele; 22 Gelbe Karten; 2 Gelb-Rote; 28 Punkte; Wert: 2,54), 660: MTSV Eschershausen (12 Spiele; 19 Gelbe Karten; 2 Gelb-Rote Karten; 2 Rote Karten; 35 Punkte; Wert: 2,91), 840: TSV Pegestorf (11 Spiele; 32 Gelbe Karten; 2 Gelb-Rote Karten; 38 Punkte; Wert: 3,45), 842: MTV Bevern (11 Spiele; 22 Gelbe Karten; 2 Gelb-Rote Karten; 2 Rote Karten; 38 Punkte; Wert: 3,45), 895: VfL Dielmissen (10 Spiele; 32 Gelbe Karten; 1 Rote Karte; 37 Punkte; Wert: 3,7), 904: SV Holzminden (12 Spiele; 40 Gelbe Karten; 1 Rote Karte; 45 Punkte; Wert: 3,75).

Fairste Mannschaft ist derzeit die SVG Haste (Kreisliga Osnabrück Stadt) mit sieben Gelben Karten aus zehn Spielen (Wert: 0,7). Den letzten Rang beansprucht im Augenblick der MTV Dannenberg (Kreisliga Lüchow-Dannenberg), der in zehn Spielen 30 Gelbe, drei Gelb-Rote und drei Rote Karten gesehen hat (Wert: 5,4).

Zudem wurden für den VGH-Fairness-Cup alle 40 Kreise verglichen. In dieser Wertung belegt der Kreis Holzminden einen guten elften Rang. 166 Spiele sind in die Wertung eingeflossen, die 15 Mannschaften mussten 332 Gelbe Karten, 12 Gelb-Rote Karten und acht Rote Karten akzeptieren. Insgesamt bringt es der Kreis somit auf 408 Punkte und einen Wert von 2,45. Fairster Kreis ist derzeit der Kreis Diepholz, auf Rang 40 liegt der Kreis Helmstedt. (ue)