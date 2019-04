Sonntag, 14. April 2019

Der TV ist zurück in der Oberliga

Spieler und Fans feiern gemeinsam den Aufstieg in die Oberliga.

Stadtoldendorf. „Das ist ein historischer Moment, der für immer bleibt“. So der Erfolgscoach des TV Stadtoldendorf Dominik Niemeyer zum erneuten Aufstieg seiner Mannschaft. Vor gut 700 Zuschauern hat das Niemeyer-Team den Durchmarsch von der Landesliga in die Oberliga perfekt gemacht. Der 32:28 (17:13)-Sieg gegen die HSG OHA geht damit zum Einem in die Vereinsgeschichte ein und ist gleichzeitig eines der größten Sportereignisse der Region. (tp)

