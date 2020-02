Sonntag, 09. Februar 2020

Der Unterricht fällt an allen Schulen aus!

Kreis Holzminden. Während die Stadt Höxter bereits am Sonntag Mittag eine Pressemitteilung über den Unterrichtsausfall am Montag herausgab, kam die Entscheidung im Kreis Holzminden erst gegen 17.30 Uhr. Da erklärte Landrat Michael Schünemann nach einer kurzen Nachfrage: Von den Grundschulen bis zu den berufsbildenden Schulen fällt überall im Kreis Holzminden der Unterricht aus. In Höxter sind folgende Schulen betroffen, die in der Trägerschaft der Stadt geführt werden: Petrischule, Schule am Nicolaitor, Gemeinschaftsgrundschule Ottbergen, Schule im Wesertal, Katholische Grundschule Lüchtringen, Sekundarschule Höxter, Hoffmann-von-Fallersleben Realschule, König-Wilhelm-Gymnasium. (rei)