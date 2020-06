Montag, 29. Juni 2020

Der Widerstand gegen Würgassen wird stärker

Der Widerstand gegen das geplante Zwischenlager wächst. Nach einer Demo (Foto) haben jetzt mehrere Kommunen Resolutionen beschlossen. Foto: fhm

Beverungen. Der Widerstand gegen das geplante Atommülllager in Würgassen wird stärker. Nach den Kreisen Holzminden und Höxter, der Samtgemeinde Boffzen und der Stadt Höxter, hat jetzt auch die Stadt Beverungen eine Resolution gegen die Pläne „Zwischenlager Würgassen“ beschlossen. Einstimmig lehnte der Stadtrat in seiner Sitzung die geplante Errichtung eines zentralen Bereitstellungslagers für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll am Standort des ehemaligen Kernkraftwerkes Würgassen ab. Als der Rat diesen Beschluss fasste, gab es Beifall von den Zuhörern in der Stadthalle. Dazu gehörten auch der Bundestagsabgeordnete Christian Haase und der Landtagsabgeordnete Matthias Goeken. (fhm)

