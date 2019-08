Donnerstag, 22. August 2019

Der Windmühlen-Spagat im Kreis Holzminden

Bei Heyen ist das Landschaftsbild geprägt von einer Reihe Windkraftanlagen. Foto: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Sie gehören fest zum Konzept für die Energiewende und sind doch umstritten: Windkraftanlagen. Im Landkreis Holzminden sind sie Mangelware. Und das hat einen Grund: RROP. Mit dem Regionalen Raumordnungsprogramm, das gerade neu aufgelegt wird, macht der Landkreis Holzminden nämlich auch seine Hausaufgaben in Sachen Windkraft.

Was die Festlegung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung angeht, hat der Landkreis Holzminden gute Erfahrungen gemacht. Vorausschauend war die Planung im Regionalen Raumordnungsprogramm aus dem Jahr 2000 – in der Folge kam (mit der Ausnahme von Derental, wo ein Bürgerwindpark entstehen sollte) keine große Diskussion darüber auf, wie und wo Windenergie genutzt werden konnte. Eine ähnlich große Akzeptanz und Übereinstimmung mit den Interessen aller erhoffen sich die Planer, die jetzt aktuell am neuen Regionalen Raumordnungsprogramms arbeiten, auch.

Mehr lesen Sie im TAH am 22. August 2019