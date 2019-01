Samstag, 19. Januar 2019

Der Winter ist da – und er bleibt womöglich sogar für längere Zeit

Das zugefrorene Hochmoor Mecklenbruch bei Silberborn. Foto: jhö

Kreis Holzminden. Während die erste Hälfte des meteorologischen Winters seit dem 1. Dezember sich eher wie ein endloser November anfühlte, hat sich die Wetterlage mit Durchzug einer Kaltfront am Donnerstagnachmittag – verbunden mit einem kurzen Wintergewitter über Holzminden –nun umgestellt: Es ist kälter geworden und die Sonne scheint endlich wieder nach zuvor ganzen sieben (!) Stunden an den ersten 17 Januartagen. Im Wesertal wandeln Spaziergänger weiterhin über grüne Flächen, in den höheren Lagen hingegen über eine – wenn auch recht dünne – Schneedecke. Und die wird sich erst einmal halten können, denn in den nächsten Tagen wird ab etwa 300 Meter Dauerfrost erwartet, und auch weiter unten steigen die Tageswerte nur noch wenig über den Gefrierpunkt an. (jhö)

