Donnerstag, 27. Juni 2019

„Der Wirtschaftsstandort Bevern ist vital, er lebt!“

Diskussion an Tisch 2 über die unternehmerische Verantwortung. Foto: rei

Bevern. 58 Unternehmen im Flecken Bevern mit seinen Ortsteilen haben den Fragebogen ausgefüllt – das sind genau 50 Prozent der hier ansässigen Firmen. Rund 100 Fragen galt es zu beantworten. Und nach der Auswertung ergab sich ein erstaunlich positives, ja regelrecht zufriedenes Bild. Ein Fazit, das die Absender auch ein Stück weit überraschte. Die Rede ist vom Forschungsprojekt „Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Dorf“, das unter Leitung von Professor Dr. Ulrich Harteisen an der HAWK-Fakultät Ressourcenmanagement in Göttingen im vergangenen Jahr begonnen wurde. Bevern wurde als eine von drei Gemeinden für das Projekt ausgewählt. Am Dienstagabend stellte das Projektteam die Umfrage-Ergebnisse Vertretern der Kommune und interessierten Unternehmern vor. (rei)

