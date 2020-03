Sonntag, 22. März 2020

Derentaler Löwenlauf am 12. Juni ist abgesagt

Warten auf den Start beim Löwenlauf: So ein Bild wird es dieses Jahr beim Löwenlauf nicht geben.

Derental. Der Derentaler Löwenlauf ist eine der populärsten und traditionsreichsten Laufveranstaltungen im Kreis Holzminden. In diesem Jahr aber müssen die Läuferinnen und Läufer ohne ihren Löwenlauf auskommen. Das Organisationsteam um Dirk Schumann hat sich dazu entschlossen, die Veranstaltung, die am Freitag, 12. Juni, stattfinden sollte, abzusagen. „Wir wollten früh Sicherheit haben. Ein wochenlanges Hin und Her können wir uns nicht leisten“, so Schumann im Gespräch mit der TAH-Sportredaktion. (ue)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 23.03.20