Samstag, 03. Oktober 2020

Deutliche Niederlage des TV Stadtoldendorf zum Saisonstart

Der Saisonauftakt des TV 87 ist misslungen. Foto: Pixabay

Stadtoldendorf. „Die Generalprobe ist gar nicht gut gelaufen“, schimpfte TV-Trainer Dominik Niemeyer nach dem ersten Spiel in der Saison 2020/2021. Denn zum Start der Handball-Oberliga haben die Homburgstädter direkt eine deutliche 23:31 (10:16)-Niederlage hinnehmen müssen. Im Auswärtsspiel gegen die HSG Schaumburg-Nord war für die Niemeyer-Männer am Sonnabend nicht viel zu holen. Ein Sieg in der Oberliga gegen die HSG Schaumburg lässt damit weiter auf sich warten. (tp)

