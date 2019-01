Mittwoch, 02. Januar 2019

Deutsche Vizemeister im Eistanz zu Gast auf der Eisbahn

Katharina Müller und Tim Dieck präsentieren am Freitag ab 17 Uhr ihre Eislaufkür. Foto: Höppner eislauffoto.de

Holzminden. Die Deutschen Vizemeister im Eistanz, Katharina Müller und Tim Dieck, sind am Freitag, 4. Januar, um 17 Uhr zu Gast auf der Eisbahn des Holzmindener Weihnachtsmarktes. Sie holen kurz vor dem Ende des Weihnachtsmarktes ihren im Dezember witterungsbedingt abgesagten Auftritt nach. Die Besucher an der Eisbahn dürfen sich zu Jahresbeginn über Eistanz der Spitzenklasse freuen. Nach der phänomenalen Eisbahneröffnung im letzten Jahr sind die Deutschen Vizemeister im Eistanz erneut zu Gast in Holzminden. Katharina Müller und Tim Dieck präsentieren morgen ab 17 Uhr ihre Eislaufkür – natürlich für das Publikum bei freiem Eintritt. (tah)