Mittwoch, 10. April 2019

Deutz-Willi fährt nach Schottland

Am Wohnwagen „Schnecke“ hängt schon das Tourplakat für die 3.500 Kilometer lange Fahrt. Foto: Langner-Uslu.

Lauenförde. Deutz Willi geht wieder auf große Fahrt. Am Sonntag, 12. Mai, wird Winfried Langner (83) mit Trecker „Robert“ wieder losfahren. Nach Mallorca (2013), dem Nordkap (2015) und St. Petersburg (2017) ist diesmal Schottland das Ziel der Reise von Deutschlands bekanntestem Treckerfahrer. Der Lauenförder will mit seinem 28 PS starken Trecker und Wohnwagen „Schnecke“ die 800 Kilometer lange North Coast 500 in Schottland befahren, eine Straße, die an der Küste durch die schottischen Highlands führt und am Inverness Castle beginnt. Startpunkt für die Fahrt wird für Winfried Langner, „Robert“ und „Schnecke“ wieder die Hasenstraße in Lauenförde sein, dort wo das Haus des Treckerfahrers steht. Von Lauenförde aus geht es zunächst nach Holland, von dort aus wird mit dem Schiff nach Newcastle gefahren. Erster Zwischenstop der Rundfahrt wird die schottische Hauptstadt Edinburgh sein. Dann geht es weiter an der Küste entlang über Inverness (dem Beginn der Ferienstraße North Coast 500) bis zur Nordspitze Schottland, wo Deutz Willi auf die Orkney-Inseln übersetzen wird. Danach geht es weiter nach Skye und über Mull und Arduaine zum Zielpunkt der Reise nach Glasgow. (fhm)

