Mittwoch, 24. April 2019

Deutz-Willi packt Werkzeug und Ersatzteile ein

Am Trecker befindet sich eine Kiste für Werkzeug und Ersatzteile, die Winfried Langner bestückt. Foto: fhm

Lauenförde. Winfried Langner, Deutschlands bekanntester Treckerfahrer, bereitet seine nächste Fahrt vor. Am 12. Mai will der 83-Jährige mit Trecker „Robert“ und Wohnwagen „Schnecke“ nach Schottland aufbrechen. Deutz-Willi, wie Langner überall genannt wird, bereitet die Fahrt wieder akribisch vor. Erst war er im Krankenhaus zur Untersuchung – alles ok, „Grünes Licht“ für die Fahrt – und danach machte er Trecker „Robert“ wieder reisefertig. Dazu gehört auch, dass genügend Werkzeug und Ersatzteile eingepackt werden. Denn wenn etwas auf der Fahrt passieren sollte, wird sich Deutz-Willi selbst helfen. Von Lauenförde aus wird er nach Amsterdam fahren und dann per Fähre nach Newcastle übersetzen. Von dort aus geht es dann der Küste entlang. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 24.04.2019.