Samstag, 18. Mai 2019

Deutz-Willi setzt mit der Fähre nach Schottland über

Schottland ist das Ziel der Tour von Deutz-Willi.

Lauenförde. Vor sechs Tagen, am Sonntag, 12. Mai, ist Winfried Langner zusammen mit Trecker „Robert“ und Wohnwagen „Schnecke“ von Lauenförde aus in Richtung Schottland aufgebrochen. Über Münster ging es mit maximal 18 Stundenkilometern zunächst in Richtung Münster und dann weiter nach Holland. „Deutz-Willi ist in Ijmuiden angekommen“, meldet seine Tochter Sabine Langner-Uslu am Sonnabend, 18. Mai. „Am Abend setzt er mit der Fähre nach Newcastle.“ Soweit sei alles in Ordnung mit Deutschlands bekanntestem Treckerfahrer, berichtet sie.Am Abend fährt Deutz-Willi mit Trecker und Wohnwagen auf die Fähre der Reederei DFDS Seaways und bricht mit diesem Schiff in Richtung Schottland auf. Knapp 17 Stunden wird die Überfahrt dauern, so dass er am Sonntagvormittag, 19. Mai, in Newcastle ankommen wird. Die holländische Hafenstadt IJmuiden (bei Amsterdam) ist der einzige Hafen, von dem man direkt mit einer Fähre nach Newcastle fahren kann.

Es ist die vierte große Tour, die Deutz-Willi mit seinem Trecker unternimmt. Nach Mallorca (2013), Nordkap (2015) und St. Petersburg (2017) ist Schottland sein großer Wunsch, es mit dem Trecker zu erkunden. Und er will natürlich den Auftrag seines Bürgermeisters erfüllen, und die Gemeindeflagge von Lauenförde nach Schottland tragen. Für diese Tour hat Winfried Langner fünf Monate angesetzt. So genau wisse er das nicht, er fahre einfach erst mal los, sagte er beim Start. Die erste Etappe der Schottland-Tour hat geklappt, jetzt geht es auf die britische Insel. (fhm)