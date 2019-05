Freitag, 10. Mai 2019

Deutz-Willi und Robert starten

Um 10 Uhr am Sonntagmorgen geht es los. Foto: fhm

Lauenförde . Am Sonntag geht es um 10 Uhr los. Dann wird Winfried Langner, besser bekannt als Deutz-Willi, mit seinem Trecker „Robert“ und Wohnwagen „Schnecke“ auf große Fahrt gehen. Der 83-Jährige macht sich auf den Weg nach Schottland. Zunächst fährt er in Richtung Amsterdam, dort geht es per Schiff nach Newcastle. Von dort aus fährt Deutz-Willi dann auf der NC 500, der berühmten schottischen Ferienstraße über Edinburgh zu den Orkney-Inseln bis nach Glasgow. Etwa fünf Monate wird diese Tour dauern, schätzt Langner. (fhm)

