Dienstag, 19. Dezember 2017

Deutz-Willi zieht es nach Bayern

Winfried Langner will drei Monate zu Treckertreffen im Süden Deutschlands fahren.

Lauenförde. 2013 Mallorca, 2015 das Nordkap, 2017 St. Petersburg – die Reihe der Ziele, die Winfried Langner und sein Trecker „Robert“ in den vergangenen Jahren angesteuert haben, ist inzwischen europaweit bekannt. Im kommenden Jahr will Deutz-Willi, wie der frühere Landmaschinenschlosser aus Llauenförde genannt wird, auch wieder auf Tour gehen. Allerdings gibt es diesmal kein konkretes Ziel in der Ferne, sondern es sind mehrere Ziele, die Deutschlands bekanntester Treckerfahrer ansteuern will. (fhm)