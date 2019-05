Freitag, 10. Mai 2019

DGB veranstaltet Podiumsdiskussion zur Landratswahl in Holzminden

Joachim Isermeyer mit Margret Behrens-Globisch und Michael Schünemann (von links). Foto: rcl

Holzminden. Mit der provokanten Frage „Erreichen Sie die Wähler noch?“ konfrontierte Joachim Isermeyer die beiden Kandidaten zur Landratswahl am 26. Mai, Margrit Behrens-Globisch und Michael Schünemann, im voll besetzten Saal des „Altendorfer Hof“ in Holzminden. Isermeyer moderierte geschickt und ausgleichend die Podiumsdiskussion des DGB-Kreisverbandes. Setzte Michael Schünemann bei seiner Antwort auf Ideen, Programme und Gespräche vor Ort, sah Margrit Behrens-Globisch das Thema umfassender in Konzepten wie schnelles Internet, Bildung und Zusammenarbeit mit der HAWK (als „ wunderbarer Begleiter und Partner, der Anreizen, Anstöße liefere“). (rcl)

