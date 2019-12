Mittwoch, 18. Dezember 2019

Die 100. Turm-Rede im Hils hält Stephan Weil

Von Jahr zu Jahr (hier 2018) nehmen wieder mehr Raabe- und Heimatfreunde an der Sohlwanderung zum Raabeturm teil. Foto: Archiv/jbo

Grünenplan/Eschershausen. 1977 machte Stephan Weil am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium Hannover das Abitur. Damit kann Niedersachsens Ministerpräsident eine Verbindung zur Sohlwanderung im Hils vorweisen, die kaum einer seiner Vorgänger als „Turmredner“ hatte. Auch wenn das Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium inzwischen nicht mehr mit einer „Busladung“ Schüler an der Traditionsveranstaltung teilnimmt, hat es doch die Geschichte der „Sohlfahrt“ über 90 Jahre lang begleitet. Am Sonntag, 22. Dezember, treffen sich zum 100. Mal Raabe- und Heimatfreunde aus der nahen und ferneren Umgebung am Raabe-Turm. Neu ist diesmal der Abschluss im Mehrgenerationenhaus in Eschershausen. (rei)

