Sonntag, 25. Oktober 2020

Die 55. Hubertus-Reitjagd in Neuhaus

Die Hubertus-Reitjagd fand am Sonntag in Neuhaus statt, durfte im Vorfeld aber nicht beworben werden.

Neuhaus. „Ich hätte nicht geglaubt, dass wir einmal sagen würden, wir sind froh, dass nicht so viele Besucher kommen“, gibt Timo Illig zu. Der Leiter der Tourist-Information Hochsolling steht am Sonntagvormittag an der Hengstweide in Neuhaus, sieht der Einweisung der Pferdetransporter zu, die für die traditionelle Hubertus-Reitjagd eintreffen. Neben ihm steht Maritta Nehb, die Neuhäuser Bürgermeisterin. „Gestern Abend hat mein Telefon zehn mal geklingelt. Ich wurde immer wieder gefragt, wann die Reitjagd losgeht. Und dass doch gar nichts dazu im TAH steht“. Geduldig hat sie geantwortet: Sie hat Zeit genannt und erklärt, dass die 55. Hubertus-Reitjagd nicht angekündigt werden durfte. Wegen Corona. „Selbst aus unserem Terminkalender im Internet mussten wir sie herausnehmen“, fügt Timo Illig hinzu. Sonst hätte sie nicht stattfinden dürfen. An diesem Sonntagmorgen stehen sich dann in Neuhaus auch zwei Superlative gegenüber: Mit 51 Reitern jagen so viele Pferdesportler wie selten der Niedersachsen-Meute hinterher. Und mit nicht einmal 100 Zuschauern stehen so wenige Schaulustige wie nie an der Strecke. Die wenigen haben die Mund-zu-Mund-Propaganda mitbekommen. Und sind auf Abstand bedacht. (bs)

Den ausführlichen Berich lesen Sie im TAH vom 26.10.2020