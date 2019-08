Montag, 12. August 2019

Die allererste Dunkelampel läuft in Holzminden

Die neue Dunkelampel sorgt für sicheres Überqueren der Liebigstraße. Foto: ap

Holzminden. Pünktlich zum Schulstart diese Woche ist in Holzminden die allererste sogenannte Dunkelampel an den Start gegangen. Wo sich im Dezember 2018 die alte Ampelanlage an der Liebigstraße (Höhe Altendorfer Straße) verabschiedet hatte, ist die neue Anlage nun bereits seit 2. August „abgenommen“ und läuft. Anders als die vorherige Lichtanlage mit drei Farben läuft diese nur noch mit gelb und rot – ansonsten bleibt das Licht aus. Wie der Name Dunkelampel schon verrät, ist sie stets in Betrieb. Drücken Passanten den Startknopf der Ampel, so schaltet diese innerhalb von 10 Sekunden von „dunkel“ auf gelb, dann rot. Schon kann die Liebigstraße ganz sicher überquert werden. In den nächsten Jahren sollen viele weitere Bedarfsanlagen – also Fußgängerampeln – in Holzminden auf das innovative, stromsparende und mit LED-Licht laufende System umgerüstet werden. Darunter: Allersheimerstraße (Höhe Erwin-Böhme-Straße und Höhe des Friedhofs), Liebigstraße (Höhe des Schulzentrums, Höhe Kokenhammer und Höhe der Einmündung Bebelstraße) sowie Sollingstraße (Höhe Stadthalle). (ap)

