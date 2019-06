Mittwoch, 26. Juni 2019

Die Atzen statt Pietro Lombardi beim Johanni 2019

Pietro Lombardi sagte seinen Auftritt beim Johanni-Fest kurzfristig ab. Foto: Agentur

Eschershausen. Pietro Lombardi sagte seinen geplanten Auftritt am 28.06.2019 beim diesjährigen Johanni aus persönlichen Gründen kurzfristig ab. Der Verein Johanni gab sofort nach Bekanntwerden der Absage eine Pressemitteilung heraus. Wichtigster Punkt darin: Es ist dem Johanni Eschershausen e. V. gelungen, mit den „Die Atzen“ einen gleichwertigen Ersatz zu engagieren, die extra für die Eschershäuser den abendlichen Auftritt im Megapark Mallorca abgesagt haben!

Die Atzen sind die deutschen Party-Kings aus Berlin, welche unter anderem durch die Top 10-Hits „Disco Pogo“ und „Das geht ab“ international bekannt wurden.

Alle weiteren Programmpunkte werden ohne Änderungen stattfinden.

Die im Vorverkauf erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.

Jeder, der eine Freitags- bzw. Johannikarte erworben hat, bekommt als Entschädigung zwei Getränkemarken beim Einlass.

Der Vorverkauf für das geänderte Programm wird bis Freitag 14 Uhr fortgesetzt.

Sollte jemand eine Freitagskarte zurückgeben wollen, ist dies in der VVK-Stelle Tintenklex in Eschershausen bis zum 3. Juli 2019 möglich. Alternativ kann das Rückerstattungsformular auf der Homepage www.johanni-eschershausen.de/downloads heruntergeladen werden. Auch beim Johannifest kann die Karte an der Eintrittskasse erstattet werden.

Der Johanni Eschershausen e.V. bittet um Verständnis und hofft, dennoch zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßen zu können.