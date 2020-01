Montag, 06. Januar 2020

Die Auszeichnung ist auch für den TSV Lenne

Michael Brunotte aus Lenne ist Ehrenamtspreisträger der Saison 19/20.

Kreis Holzminden. Mit einem Schreiben des Niedersächsischen Fußballverbandes ist es „amtlich“ geworden. Michael Brunotte vom TSV Lenne ist DFB-Ehrenamtspreisträger. „Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass ich dafür vorgeschlagen wurde.“ Er wird im März zum Wochenende der Ehrenamtspreisträger nach Barsinghausen eingeladen. „Ich will mal Hartmut Altmann anrufen, was mich da erwartet“, kommentiert Brunotte die Einladung. Hartmut Altmann vom FC Boffzen ist Preisträger des vergangenen Jahres. Michael Brunotte freut sich sehr über die Auszeichnung, mit der er überhaupt nicht gerechnet hat. „Ich verstehe diese Auszeichnung als eine Wertschätzung für die Mannschaftsleistung und die Teamarbeit hier beim TSV Lenne.“ Denn solche Arbeit lasse sich nur als Mannschaft bewerkstelligen. Die Gemeinschaft sei hierbei entscheidend. „Meine Auszeichnung ist eine Auszeichnung für den TSV Lenne“.

Seit 1997 vergibt der DFB zusammen mit den Landesverbänden jedes Jahr den „DFB-Ehrenamtspreis“. Jeder Verein kann ein engagiertes Mitglied für die Auszeichnung vorschlagen. Die Ehrenamtsbeauftragten der Kreise und Bezirke wählen dann die Preisträger. Im NFV-Kreis Holzminden ist die Wahl auf Michael Brunotte gefallen. Und das ist eine gute Wahl, denn seit 20 Jahren leistet der Polizeibeamte herausragende Arbeit im Interesse des Fußballs und des TSV Lenne.

Der heute 46-Jährige fing mit zehn Jahren an, beim TSV Lenne Fußball zu spielen. Seitdem hat ihn die runde Kugel nicht mehr losgelassen. Er übernahm schnell Verantwortung, war Kapitän bei den A-Junioren und kam direkt in die erste Mannschaft. „Ich war dort das Nesthäkchen, der Jüngste. Die haben mich sehr gut aufgenommen, das war eine tolle Gemeinschaft.“ Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm die Aufstiegsspiele gegen den MTV Fürstenberg und die Zeit in der Bezirksliga. Ende der 90er Jahre war Michael Brunotte Kapitän und Spielertrainer seiner Mannschaft.

Nach Ende der aktiven Zeit in der Ersten hat sich Brunotte in der direkten Vereinsarbeit in die Pflicht nehmen lassen. Als Fußballabteilungsleiter und Leiter des Herrenausschusses hat er die Entwicklung des TSV maßgeblich gestaltet. Ganz besonders am Herzen liegt dem dreifachen Familienvater die Entwicklung des Fußball-Nachwuchses. Zunächst trainierte er die D-Junioren, jetzt kümmert er sich um die Kleinen in der F-Jugend. Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins hilft Brunotte. Diese Arbeit, die Michael Brunotte für den TSV und den Sport leistet, sei nur möglich, weil seine Familie, seine Frau und die Kinder, ihn unterstützen und den Rücken freihalten. „Deswegen ist es auch ihre Auszeichnung“, unterstreicht er.