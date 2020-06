Dienstag, 02. Juni 2020

Die Bausie, ein Juwel für den Landkreis Holzminden

Gesellschaft ist kerngesund. Der Kreistag Holzminden billigt den Jahresabschluss 2019. Foto: bs

Kreis Holzminden. „Für den Landkreis Holzminden ist die Bausie ein Juwel“, fasst Gerd Henke zusammen, was er dem Holzmindener Kreistag vorlegt. Die Bausie ist ein grundsolides Unternehmen, dass im vergangenen Jahr einen Gewinn von rund 400.000 Euro erwirtschaftet hat. Netto fließen davon 60.000 Euro als Rendite in die Kassen des Landkreises Holzminden. „Das ist erstaunlich in diesen Zeiten“, so der Kreistagsabgeordnete. Und das sieht auch der gesamte Kreistag so. Einstimmig wird der Jahresabschluss der Bausie genehmigt, der Jahresabschluss von genau 399.267,90 Euro festgestellt und eine Dividende von gut vier Prozent ausgeschüttet. Der große Rest, 313.583,72 Euro, wird in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 03.06.2020