Freitag, 17. Juli 2020

Die beiden Neuen in der St. Markus-Kirche Lauenförde

Astrid Geldbach und André Cois sind die „Neuen“.

Lauenförde. In einem für Coronaverhältnisse sehr gut besuchten Gottesdienst wurde die neue Küsterin Astrid Geldbach in der St. Markus-Kirche in Lauenförde von Pastor Scheipner in ihr Amt eingeführt. Unter Wahrung der Abstandsregeln fand endlich wieder ein „normaler“ Gottesdienst in der Kirche statt.Und André Crois, kürzlich erst als Friedhofsgärtner eingeführt, übernimmt nun ab 1. August auch die Verwaltung des Friedhofs.

