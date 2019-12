Montag, 30. Dezember 2019

Die Betreuungsstelle des Landkreises Holzminden gibt Tipps zur Vorsorgevollmacht

Die Vorsorgevollmacht wird oft mit der Patientenverfügung verwechselt. Foto: Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Was ist, wenn mir etwas passiert und ich nicht mehr in der Lage bin, etwas zu entscheiden? Diese Frage stellen sich Jüngere in der Regel seltener, bei Menschen jenseits der 60 taucht sie dagegen schon häufiger einmal auf. Dabei kann ein Unfall oder eine schwere Krankheit ganz unabhängig vom Alter sehr schnell dazu führen, dass die Verantwortung für einen selbst von jemand anderem übernommen werden muss. Die Vorsorgevollmacht kann dabei helfen, dass dann auch alles im von einem selbst gewollten Sinn geschieht. Doch wofür genau ist sie gut?

