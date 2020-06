Dienstag, 30. Juni 2020

Die Beute ist da, aber es fehlen die Tatorte

Die Holzmindener Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Foto: tah/Symbolbild

Beverungen. Die Polizei im Kreis Holzminden hat einen Tatverdächtigen festnehmen können, der für zahlreiche Diebstähle und Einbrüche im Raum Beverungen und Lauenförde in Frage kommt. Bei ihm wurde mögliches Diebesgut wie Werkzeuge und Elektro-Gegenstände sichergestellt, das zum Teil noch keinen angezeigten Taten zugeordnet werden konnte. Daher fragt nun die Polizei Höxter: Wer wurde im Laufe der vergangenen sechs Wochen Opfer eines Diebstahls oder eines Einbruchs, hat die Tat bisher aber noch nicht bei der Polizei angezeigt? Die möglichen Einbrüche wurden offenbar in dem Bereich Lauenförde und Beverungen verübt, hauptsächlich sind Kellerräume, Gartenlauben, Garagen und Carports angegangen worden. Wer Geschädigter ist oder Hinweise geben kann, sollte sich mit der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-1435 in Verbindung setzen. Taten auf dem Gebiet des Landes Niedersachsen sollten dem Polizeikommissariat Holzminden, Telefon 05271/958-141, gemeldet werden.