Montag, 23. März 2020

Die Beveraner können auf die Vereine bauen

Ein ungewohntes Bild: Bei der Beratung im Sportheim wird großer Abstand eingehalten. Foto: rei

Bevern. Am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr trommeln Willi Ostermann und Thomas Junker alle Mitstreiter und Unterstützer im Sportheim zusammen: Es werden noch einmal die Bedingungen für ihr gemeinsames Hilfsprojekt durchgesprochen, und es tauchen bis zuletzt Fragezeichen auf, die es zu beseitigen gilt. Aber fest steht: Am Freitag, 27. März, werden in Bevern die ersten Einkaufstauschen des ehrenamtlichen Bring-Dienstes ausgeliefert – an Menschen, die sich in Corona-Zeiten nicht selbst versorgen können. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 23. März 2020