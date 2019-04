Freitag, 26. April 2019

Die Bürger müssen hinter dem Projekt stehen!

Die Bürgerstiftung würde die Erlebniswelt gern am Standort Weserkai sehen. Grafik: Museo-Consult

Holzminden. Vor gut drei Wochen ging die Holzmindener Bürgerstiftung mit einer Machbarkeitsstudie für die „Erlebniswelt Düfte und Aromen“ an die Öffentlichkeit. Innerhalb eines guten halben Jahres schafften sie es, tragfähige, finanzierbare (!) und gefällige Pläne so aufbereiten zu lassen, dass daraus ein echtes Leuchtturm-Projekt entstehen könnte. Mit der 120 Seiten starken Studie gehen Vorsitzender Albrecht Habermann und seine Mitstreiter aus der Bürgerstiftung jetzt auf den Weg durch die Instanzen. Erste Hürde: Der Finanzausschuss der Stadt Holzminden, der am Montag, 29. April, ab 17 Uhr in der „drehscheibe“ tagt. Es wird die erste öffentliche „Begegnung“ zwischen der Idee einer Erlebniswelt und der Holzmindener Kommunalpolitik. Frau Dworak vom Planungsbüro Museo-Consult, das die Studie verfasste, wird dem Ausschuss und natürlich allen interessierten Bürgern in dieser Sitzung die wesentlichen Eckdaten erläutern.

„Ganz wichtig ist nun, dass möglichst viele Befürworter des Projekts am Montag beim Ausschuss Flagge zeigen“, schreibt Katrin Konradt, Geschäftsführerin der Stadtmarketing GmbH und Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, in einer Email an alle Mitglieder. Um diese potenziellen Befürworter zu mobilisieren, legen die Vorstandsmitglieder wenige Tage vor dem Ausschuss-Termin noch einmal ihre wichtigsten Argumente auf den Tisch – diesmal in der TAH-Redaktion. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 27. April 2019