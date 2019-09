Freitag, 13. September 2019

Die Bürgergenossenschaft Holzminden ist gegründet

Sie gehören zum Führungsteam, von links: Stefan Woelke, Karl-Heinz Klein, Henrik Teiwes, Miriam Bullmann und Lutz Phillipp Spieker. Fotos: spe

Holzminden. 34 Gründungsmitglieder haben am Donnerstagabend im HAWK-Gebäude die Bürgergenossenschaft Holzminden gegründet. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Holzmindener Innenstadt zu beleben, Gebäude zu erhalten und sinnvoll zu nutzen, Wohnraum zu schaffen und nachhaltig zu investieren. In der dreistündigen Gründungsversammlung wurde einstimmig der achtköpfige Aufsichtsrat gewählt. Aufsichtsratsvorsitzender ist Henrik Teiwes, Stellvertreterin Christiane Jarke. Der Aufsichtsrat wiederum bestellte den dreiköpfigen Vorstand. Er besteht aus Miriam Bullmann, Karl-Heinz Klein und Stefan Woelke. Am Tag nach der Gründung sind bereits 430 Anteile gezeichnet, das entspricht einem Kapital von 43.000 Euro. Ein vielversprechender Aufschlag ist damit gemacht. Nun sollen das Kapital sowie die Anzahl von Mitgliedern und Anteilen schnell anwachsen. Dann kann die Bürgergenossenschaft ihr erstes Projekt schnell angehen, da sind die Genossen der ersten Stunde zuversichtlich. (spe)

