Dienstag, 16. Juni 2020

Die Bundeswehr plant ihr altes Hafen-Ufer in Höxter umzugestalten

Rund 200 Meter lang ist das heruntergekommene Hafengelände an der Weser. Foto: ap

Höxter. Die Bundeswehr möchte ihren alten Hafen in Höxter in ein grünes Ufer verwandeln. Das Areal ist direkt neben dem Wohnmobilstellplatz am Weserufer gelegen und schon längst in die Jahre gekommen. Einst waren hier Bundeswehrpioniere stationiert. Eine Sanierung der Flächen und Gebäude lohne sich nicht mehr. Stattdessen soll nun der Ausblick von der Höxterischen Uferseite aus hinüber auf das alte Wehrgelände verschönert werden. Vor allem im Hinblick auf die Landesgartenschau im Jahr 2023 sieht die Stadt Höxter einen absoluten Pluspunkt in dem Gestaltungsprojekt. Noch vor der großen Ausstellung soll das neue Ufer fertig sein. Die Idee ist, kontrastierende Ufer zu erschaffen. Das heißt: Gegenüber dem steinernen Weserufer der Stadtseite gelegen soll das alte Bundeswehr-Hafengelände zukünftig im satten Grün erstrahlen. Die alten Beton- und Stahlelemente sollen verschwinden sowie von Pflanzen bedeckt werden, so die groben Planungen. (ap)

