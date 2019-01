Dienstag, 22. Januar 2019

Die Eintrittsbändchen für die Kneipennacht sind da!

TAH-Mitarbeiterin Sabrina Sander präsentiert die Eintrittsbändchen für die Kneipennacht. Foto: spe

Holzminden. Die Eintrittsbändchen für die Kneipennacht Holzminden am Sonnabend, 9. März, sind da. Es gibt sie ab sofort auch am Schalter der Täglichen Anzeigers in der Zeppelinstraße 10. Am 9. März ab 21 Uhr präsentieren neun Bands und Musiker in neun Lokalen in der Holzmindener Innenstadt Livemusik unterschiedlichster Couleur. Eine Stunde später startet die Party auf zwei Ebenen im Tanztreff Janzen. Irish Folkrock, Reggae, Psycho-Rockabilly, Powerrock, Acoustic und Unplugged Pop, Rock’n’Roll und Partymusik – nahezu für jeden Musikgeschmack haben die Musiker des Abends ein professionelles Angebot. Die Devise lautet: „Einmal bezahlen – alles genießen!“ Mit einem Eintrittsbändchen haben die Kneipennächtler Zutritt zu allen teilnehmenden Gaststätten. Es gibt die Bändchen ab heute im Weserstübchen, Essighof, Biersalon Lion, Flash, Goldstone, Comeback, in der Tanzbar Life, im Tanztreff Janzen sowie bei McDonald’s, beim Stadtmarketing und beim Täglichen Anzeiger. Fünf Euro lässt sich im Vorverkauf sparen! Mehr Informationen zum Programm gibt es auf www.festival-holzminden.de. (spe)