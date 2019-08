Freitag, 23. August 2019

Die EM wird in Lüchtringen ausgerichtet

Der Festausschuss der Blaskapelle Lüchtringen (eine Personen fehlt): Christoph Schafer, Sven Schafer, Friedel Höke, Chantal Witte, Antje Schafer, Henrik Schafer, Regina Müller, Simon Müller, Godehardt Christoph und Christoph Missing. Foto: beb

Lüchtringen. Es ist noch ein Weilchen hin, aber der Vorfreude sind keine Grenzen gesetzt: Vom 26. bis zum 29. Mai 2022 werden in Lüchtringen rund 300 aktive Blasmusiker die Bürgerhalle stürmen und unter den Ohren einer professionellen Jury ihr Können unter Beweis stellen – sie sind die Teilnehmer der Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik, die in Lüchtringen von der heimischen Blaskapelle Lüchtringen 1958 ausgerichtet wird.

Seit dem Jahr 2000 wird die EM jährlich organisiert und fand bisher meist in Süddeutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien und Südtirol statt, gibt Christoph Missing, erster Vorsitzender der Blaskapelle Lüchtringen, bekannt. Mit ihrer Bewerbung haben es die Lüchtringer Bläser, allen voran Dirigent Sven Schafer, geschafft, die Meisterschaft nach Lüchtringen und damit in die nördlichste Region, in der die EM jemals ausgerichtet wurde, zu holen. (beb)

