Mittwoch, 29. Januar 2020

Die Erlebniswelt heißt jetzt „Haus der Düfte und Aromen Holzminden“

Das Haus der Düfte und Aromen im Modell. Fotos: spe

Holzminden. Die Umsetzung ist vom Rat beschlossen, die Arbeitsgruppe hat im Zwei-Wochen-Rhythmus getagt, das Büro Anderhalten Architekten aus Berlin innerhalb von drei Monaten einen Entwurf erarbeitet. 4,3 Millionen Euro Projektkosten sind für Gebäude und Ausstellung angesetzt, von denen bis zu 60 Prozent durch das Land Niedersachsen gefördert werden können. Die Erlebniswelt Düfte und Aromen soll kommen, gebaut auf dem seit Jahren brach liegenden Grundstück am unteren Ende der Fußgängerzone Obere Straße, angekauft durch die Stadt. Mittlerweile hat das Projekt seinen Namen geändert, trägt jetzt den Arbeitstitel „Haus der Düfte und Aromen Holzminden“. Ein Museum sei es nicht und dürfe es nicht heißen und der Begriff „Erlebniswelt“ sei negativ behaftet, führte Erste Stadträtin Sarah Humburg aus. Am Mittwochnachmittag wurden die ersten Entwürfe und der aktuelle Stand der Planung vor rund 40 Bürgern einschließlich Ratspolitikern im Ratssitzungssaal vorgestellt. Für den gestalterisch mutigen Entwurf, den Architekt Wolfgang Schöning vom Planungsbüro Anderhalten vorstellte, hatte sich die Projektgruppe ausgesprochen, und er fand auch am Mittwoch Lob und Anerkennung. Erst demnächst wird ein Ausstellungsplaner hinzugezogen. Das verwinkelte, kantige Gebäude mit turmartiger Erhöhung und „Schaufenster“ ist in der Spitze 18 Meter hoch und gliedert sich in drei Bereiche: Erdgeschoss mit Foyer und Büroflächen, Obergeschoss mit 520 Quadratmeter großem Ausstellungsbereich und Dachgeschoss mit einem Raum für Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Das Besondere ist ein zusammenhängender, fließender Raum mit sechsprozentiger Steigung, die der Besucher durchläuft. (spe)

