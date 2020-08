Donnerstag, 13. August 2020

Die ersten 100 Tage von Samtgemeindebürgermeister Tino Wenkel

Tino Wenkel ist neuer Hauptverwaltungsbeamter der Samtgemeinde Boffzen. Foto: fhm

Boffzen. Als er vor elf Jahren in den Dienst der Samtgemeinde Boffzen trat, geschah das nicht mit der Prämisse, hier irgendwann einmal ganz vorn zu stehen. Deswegen war der 4. Mai 2020 ein ganz besonderer Tag für Tino Wenkel. Es war der erste Arbeitstag als gewählter Samtgemeindebürgermeister von Boffzen. „Das war ein ganz besonderer Tag“, stellt er fest. Er habe jahrelang Verantwortung als Allgemeiner Vertreter von Uwe König, seinem Amtsvorgänger, getragen. „Aber in der zweiten Reihe ist es anders als ganz vorn.“ Er habe das Gefühl gehabt, dass ein diesem Tag „ein Lkw eine große Ladung Verantwortung in mein Büro geschüttet hat“.

