Dienstag, 17. März 2020

Die ersten Geschäfte in Holzminden sind geschlossen

Expert in Holzminden hat geschlossen, Expert in Höxter geöffnet. Foto: mb

Holzminden. Die ersten größeren Geschäfte in Holzminden sind seit Dienstagmorgen geschlossen: In der Innenstadt gilt das zum Beispiel für Schwager mit Kaufhaus und Sporthaus, „Marktplatz“ und Restaurant sowie das Kaufhaus Kösel, in der Bülte haben am Dienstag Expert und Media Markt nicht mehr geöffnet. Die kleineren Läden werden spätestens morgen nachziehen müssen. Ohnehin ist kaum noch Publikumsverkehr in den Innenstadtgeschäften. „Der Umsatz tendiert gegen Null“, sagt am Morgen Ralf Schwager. Das Kaufhaus Kösel bietet seinen Kunden ab sofort einen Lieferservice ab einem Einkaufswert von 20 Euro an. „Wir liefern am selben Tag aus. So können wir wenigstens ein paar Kunden erreichen. Wir müssen was machen, dafür sind wir Einzelhändler“, sagt Ralf Kösel. (spe)

