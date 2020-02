Samstag, 15. Februar 2020

Die ersten Kraniche sind da

Das Foto wurde am Freitagnachmittag aufgenommen. Foto: Annette Mokross

Polle. Sind das etwa schon die Frühlingsboten? Am Freitag, 14. Februar, wurden die ersten Kraniche über die Weserbogen gesichtet. Sie zogen über die Weser hinweg Richtung Norden: Die Aufnahme gelang der Naturfotografin Annette Mokross von Polle aus am späten Nachmittag. Dass die Kraniche schon auftauchen, ist eigentlich kein Wunder, denn sie sind absolute Frühzieher und gehören meist zu den Ersten, die sich auf den Weg machen. Und oftmals haben sie auch schon den Frühling im Gepäck – oder er ist in Reichweite.