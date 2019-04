Dienstag, 30. April 2019

Die ersten Maibäume stehen

Zur Absicherung wurde der Maibaum mit Seilen an das Hubrettungsfahrzeug gebunden. Foto: beb

Stadtoldendorf. In einigen Orten des Landkreises ist es Tradition, den Maibaum schon am Abend des 30. Aprils aufzustellen – so auch in Stadtoldendorf. Mit ganzer Manneskraft richteten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stadtoldendorf den Maibaum auf, der nun bis Oktober den Marktplatz der Stadt zieren wird. Je nach Auge des Betrachters erinnert er den Vorbeikommenden an den Beginn des langersehnten Frühlings oder symbolisch an die Handwerkerzünfte. (beb)

