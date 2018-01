Sonntag, 21. Januar 2018

Die Finalisten für „vocal hero 2018“ stehen fest

Die Jury hatte eine schwere Aufgabe.

Holzminden. Alma Heimbrecht ist gerade erst zehn Jahre alt – und stellt Marc Forster in den Schatten. Mit seinem Hit „Sowieso" singt sie sich ebenso sicher ins Finale wie Tien Yu Peter Kang. Mit „The Way you look tonight" überzeugt auch der mit 53 Jahren älteste Teilnehmer der „vocal hero 2018-Ausscheidung" die Jury. Insgesamt 14 Sängerinnen und Sänger, darunter zwei Duos werden das Finale am 10. März in der Holzmindener Stadthalle bestreiten. „Passend zu unserem Jubiläum der zehnten Staffel „vocal hero", ist die musikalische Vielfalt so groß wie noch nie. Nimmt man die Songs unseres Stargastes ,Kiddo Kat‘ noch dazu, kann es bunter nicht sein. Schön, dass auch in diesem Jahr ,Courage! Die Gerberding-Stiftung‘ unseren Wettbewerb wieder möglich macht" erklärt Alexander Käberich, Organisator dieses Song-Contestes und Leiter der Musikschule im Gespräch mit dem TAH.

