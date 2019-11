Samstag, 02. November 2019

Die fünfte Fahrraddemo in Holzminden

„Klima schützen – Rad benützen“ steht auf dem Plakat von Tilman Wittkopf. Foto: beb

Holzminden. Der Himmel hat sich zugezogen, schwere Wassertropfen fallen von den Bäumen herab, ein Blick in die Wolken lässt annehmen, dass der nächste Regenschauer nicht lange auf sich warten lassen wird. Es ist vielleicht nicht das beste Wetter für eine lange Radtour, wohl aber passend für die fünfte Fahrraddemo, die am Sonnabend vom Parkplatz Nordstraße in Holzminden startet. Die Mitglieder der Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität und andere Bürger, die sich mit ihren Fahrrädern am Parkplatz versammelt haben, zeigen bei diesem unbeständigen Wetter umso deutlicher, dass es ihnen ernst ist. Sie wollen jetzt damit anfangen, den CO2-Ausstoß zu verringern, und fordern eine zügige Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, damit gefahrlos möglichst viele Wege mit dem Rad zurückgelegt werden können. (beb)

