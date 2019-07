Freitag, 05. Juli 2019

Die Gerste lässt die Bauern hoffen

Gerstenernte auf dem Feld bei Arholzen. Foto: ue

Arholzen/Deensen. Seit wenigen Tagen läuft die Ernte im Kreis Holzminden auf Hochtouren. Begonnen wurde mit der Gerste, die circa eine Woche früher als in „normalen“ Jahren erntereif ist. Sie lässt die meisten Bauern auf einen guten oder sogar sehr guten Ertrag hoffen. Das gilt auch für den Deenser Landwirt Christof Möller, dessen Mähdrescher und Traktor seit Donnerstag (so wie auf dem Foto, das bei Arholzen „geschossen“ wurde) im Großeinsatz sind. Dem Weizen würden die Landwirte am liebsten noch etwas Regen gönnen. Bleibt es allerdings weiterhin trocken, wird sich die Weizenernte wohl nahtlos anschließen. Mit Prognosen zur Qualität von Weizen oder gar Raps halten sich die Experten daher bedeckt, es kommt halt aufs Wetter der nächsten Tage an. (rei)

